Молодежная палата Ярославского провела профилактическую акцию «Пожарам – нет»

Активисты из Молодежной палаты Ярославского района организовали профилактическую акцию «Пожарам –нет!» по установке автономного дымового пожарного извещателя в многодетной семье, где воспитывается пять детей.
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