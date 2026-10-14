Раис Татарстана посетил Тихоновский полигон Высшей школы нефти в Альметьевске

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Альметьевске. Цель визита - участие в мероприятиях в честь 70-летия Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» и Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти (ТатНИПИнефть).