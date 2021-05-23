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Опасный вирус томатов и перца выявлен в теплицах Туркестанской области

Опасный вирус томатов и перца выявлен в теплицах Туркестанской области

В результате фитосанитарного карантинного контроля в трех тепличных хозяйствах Туркестанской областной выявлен опасный высокопатогенный карантинный вирус томатов и перца: вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV), сообщает zakon.

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