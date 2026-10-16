Социальные пенсии в 2027 году проиндексируют для почти 3,5 миллиона россиян. Об этом РИА Новости сообщил председатель президиума центрального правления Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
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