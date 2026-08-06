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Миллионы отступных и никаких интервью: стали известны условия ухода Марко из Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, который покинул австрийский коллектив по окончании сезона 2025 года, получил крупные отступные и запрет на интервью после ухода из команды.

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