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Запад в шоке: К «войне шаровых молний» русские будут готовы первыми

Запад в шоке: К «войне шаровых молний» русские будут готовы первыми

Оружие на новых принципах — что есть, что будет, к чему приведёт Как сказал Президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий ее Вооруженных сил Владимир Путин, «в ближайшей исторической перспективе сфера обеспечения безопасности любого из государств мира будет напрямую зависеть от разработки и создания оружия, основанного на новых физических принципах».

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Комментарии
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А
Алексей
Новых физических принципов не существует.Есть новое вооружение,и только.Игра слов на публику
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12 час.
zoubova
Такое оружие,да по вулкану.....
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11 час.
Boris Borisov
Я бессилен понять  . То мы обесточиваем эсминцы американские в море,  заглушаем спутники США . И ... вдруг , ни хера не можем против самолётов АВАКС над Чёрным морем ,  которые наводят на нас  ракеты !  Трепачи державные, вы уж определитесь , как врать вверенному вам населению !!
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2 час.

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