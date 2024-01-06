Оружие на новых принципах — что есть, что будет, к чему приведёт Как сказал Президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий ее Вооруженных сил Владимир Путин, «в ближайшей исторической перспективе сфера обеспечения безопасности любого из государств мира будет напрямую зависеть от разработки и создания оружия, основанного на новых физических принципах».
Запад в шоке: К «войне шаровых молний» русские будут готовы первыми
Комментарии
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А
Алексей
Новых физических принципов не существует.Есть новое вооружение,и только.Игра слов на публику
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12 час.
zoubova
Такое оружие,да по вулкану.....
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11 час.
Boris Borisov
Я бессилен понять . То мы обесточиваем эсминцы американские в море, заглушаем спутники США . И ... вдруг , ни хера не можем против самолётов АВАКС над Чёрным морем , которые наводят на нас ракеты ! Трепачи державные, вы уж определитесь , как врать вверенному вам населению !!
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2 час.
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