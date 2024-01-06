Запад в шоке: К «войне шаровых молний» русские будут готовы первыми

Оружие на новых принципах — что есть, что будет, к чему приведёт Как сказал Президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий ее Вооруженных сил Владимир Путин, «в ближайшей исторической перспективе сфера обеспечения безопасности любого из государств мира будет напрямую зависеть от разработки и создания оружия, основанного на новых физических принципах».