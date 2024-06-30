❕В Евпатории на время ремонтных работ отключили горячую воду «В связи с проведением необходимых работ 30.
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❕В Евпатории на время ремонтных работ отключили горячую воду «В связи с проведением необходимых работ 30.