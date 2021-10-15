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Солистка KAZKA Зарицкая застала Дикусара и Харлан врасплох на диване: "Как называется эта поза?"

Солистка KAZKA Зарицкая застала Дикусара и Харлан врасплох на диване: "Как называется эта поза?"

Украинский танцор и хореограф, звезда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар в каждом эфире шоу привлекает внимание к своим танцам вместе с новой партнершей Ольгой Харлан.

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