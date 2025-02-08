07,02,25 Курахово - Улаклы Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ HMMWV на позиции в окрестностях населённого пункта Улаклы.
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07,02,25 Курахово - Улаклы Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ HMMWV на позиции в окрестностях населённого пункта Улаклы.
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