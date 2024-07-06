Осталеп - о скандале Интерпол: "Они не знают что делать и никто не хочет брать на себя ответственность" Одного из подозреваемых в коррупционной схеме молдавского бюро Интерпола - бывшего министра юстиции, экс-главу СИБа и бывшего председателя Комиссии по контролю за делами Интерпола (CCF) Виталия Пырлога предупредили, чтобы он смог сбежать незадолго до прибытия в нашу страну совместной группы с .