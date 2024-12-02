"Сравни": стоимость потребкредитов снизилась на шесть процентов

Полная стоимость потребительских кредитов в октябре сократилась впервые за полгода, снижение составило 6% относительно октября, пишет агентство ТАСС со ссылкой на материалы исследования финансового маркетплейса "Сравни".
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