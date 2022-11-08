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Челябинская область – лидер по запуску регионального экостандарта

Челябинская область – лидер по запуску регионального экостандарта

На Южном Урале формируется институт экологической репутации. Руководитель координационного совета при губернаторе по вопросам экологии Рашид Исмаилов назвал Челябинскую область первопроходцем по запуску регионального экологического стандарта.

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