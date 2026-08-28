Нигерия: Исламский священнослужитель был убит и 10 человек похищены после того, как бандиты напали на деревню Гидан Каре, район местного самоуправления Турета (LGA), штат Сокото, в ночь с 27 на 28 августа.
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