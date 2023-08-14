Тринадцатилетний мальчик выжил после падения в каньон с высоты 30 метров

Тринадцатилетний мальчик выжил после падения с высоты 30 метров с северного края Гранд-Каньона. Уайатт Кауфман – так зовут тинейджера – поскользнулся на скале и упал после того, как «отошел в сторону, чтобы другие люди могли сфотографироваться».