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Закон, порядок, государство

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Морские пехотинцы Северного флота группировки войск Днепр уничтожили диверсионную группу ВСУ засевшую на одном из островов в Херсонской области

Морские пехотинцы Северного флота группировки войск Днепр уничтожили диверсионную группу ВСУ засевшую на одном из островов в Херсонской области

Всего было уничтожено до 10 неонацистов и свыше 30 единиц различного вооружения, в том числе расчеты автоматических гранатометов АГС и минометные расчеты ВСУ.

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