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Несекретные материалы

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Семья Зеленских подозревается в торговле детьми: расследование французского журналиста

Семья Зеленских подозревается в торговле детьми: расследование французского журналиста

Журналистское расследование, проведенное французским репортером Робертом Шмидтом, рассказало о теневой стороне деятельности благотворительного Фонда Елены Зеленской.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А знаете почему молоко не дают , от того , что довели сельское хозяйство до того , что этого молока не с кого доить , разве что с нашей Думы. Выбили почти всё стадо и теперь пытаются подогнать , а заметьте всех практически всех кормят пальмовым . Смотрите у нас его дефицит , а где пальмы растут там рост ВВП . И мясо - перешли на сою и втирают теперь , что это полезнее , экономичнее , соки -не натуральные , а свои сады обработать по сбору не могут . Оглянитесь вокруг  и посмотрите  , у нас столько возможностей разнообразить свой стол -безграничны и полны всего и витаминов и полезных веществ для развития содержания  тела  человека в здоровом состоянии .
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22 час.
Sergiy Che
Сами смотрите))) - ЦИТАТА: &quot;...На протяжении сорока лет после отмены крепостного права рождаемость в России стабильно оставалась на высоком уровне около 5 % в год. При этом стала снижаться смертность: в 1861-1870 гг. она составляла 3,7 %, а в первое десятилетие 20 века – 3 %. В 1911 году был отмечен рекорд прироста населения за год – 1,76 %.  &lt;...&gt; Для простого воспроизводства населения (не роста численности, а для стабильной численности) необходим коэффициент рождаемости по разным оценкам от 2,1 до 2,3. В России (РСФСР) коэффициент рождаемости стал ниже 2,1 в 1966 году!!! И с тех пор только снижался. А с 1974 года стал стабильно ниже 2,0....&quot; ©  Что я должен спрашивать у многодетных семей?? - &quot;откуда такие совкодротные дурни как Чикунов в интернет лезут??))  Ща в РФ 80% многодетных это опять же ПРАВОСЛАВНЫЕ! Ну если конечно про великороссов речь, а не про татар - там муслимы!))  Коммуняки не замечены в массе в их среде...
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21 час.
Геннадий Хрипунов
Я считаю, что этого гомика и его гнилую суку Зеленских надо на площади в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне и т. д, подвесить за кое какие места, чтобы народ видел этих бандеровских ублюдков .
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13 час.

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