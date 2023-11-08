Семья Зеленских подозревается в торговле детьми: расследование французского журналиста

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ А знаете почему молоко не дают , от того , что довели сельское хозяйство до того , что этого молока не с кого доить , разве что с нашей Думы. Выбили почти всё стадо и теперь пытаются подогнать , а заметьте всех практически всех кормят пальмовым . Смотрите у нас его дефицит , а где пальмы растут там рост ВВП . И мясо - перешли на сою и втирают теперь , что это полезнее , экономичнее , соки -не натуральные , а свои сады обработать по сбору не могут . Оглянитесь вокруг и посмотрите , у нас столько возможностей разнообразить свой стол -безграничны и полны всего и витаминов и полезных веществ для развития содержания тела человека в здоровом состоянии .

Sergiy Che Сами смотрите))) - ЦИТАТА: "...На протяжении сорока лет после отмены крепостного права рождаемость в России стабильно оставалась на высоком уровне около 5 % в год. При этом стала снижаться смертность: в 1861-1870 гг. она составляла 3,7 %, а в первое десятилетие 20 века – 3 %. В 1911 году был отмечен рекорд прироста населения за год – 1,76 %. <...> Для простого воспроизводства населения (не роста численности, а для стабильной численности) необходим коэффициент рождаемости по разным оценкам от 2,1 до 2,3. В России (РСФСР) коэффициент рождаемости стал ниже 2,1 в 1966 году!!! И с тех пор только снижался. А с 1974 года стал стабильно ниже 2,0...." © Что я должен спрашивать у многодетных семей?? - "откуда такие совкодротные дурни как Чикунов в интернет лезут??)) Ща в РФ 80% многодетных это опять же ПРАВОСЛАВНЫЕ! Ну если конечно про великороссов речь, а не про татар - там муслимы!)) Коммуняки не замечены в массе в их среде...