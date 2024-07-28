«Громче, глупее и вульгарнее»: как Париж провалил начало Игр-2024

Игры в Париже с самого начала сделали заявку на худшие в истории олимпийского движения. Грандиозным скандалом обернулась церемония открытия Олимпиады-2024 — прежде всего из-за травести-пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».