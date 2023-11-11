Какие важные исторические события происходили в России в день 12 ноября в прошлом Юлия СкворцоваВ воскресенье, 12 ноября 2023 года, россияне будут вспоминать о тех событиях, которые происходили в истории государства в этот день в прошедших веках.
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