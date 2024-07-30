Средняя зарплата в сфере торговли в Удмуртии составила более 48 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. Средняя зарплата в сфере торговли в Удмуртии составляет более 48 тыс. рублей. Как рассказал в своих соцсетях министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв, всего в отрасли потребительского рынка в регионе работают свыше 50 тыс.