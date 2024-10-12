В Минобороны рассказали подробности о тренировках экипажей Т-90М «Прорыв»

Мастерство управления танками Т-90М «Прорыв» оттачивают на полигоне в тыловой зоне СВО перед выполнением боевых задач, танковые экипажи группировки войск «Центр», 12 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале ведомства.
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