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Разработчик ИИ Ашманов усомнился, что нейросети смогут уничтожить человечество за 10 лет

Разработчик ИИ Ашманов усомнился, что нейросети смогут уничтожить человечество за 10 лет

Генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов не согласился с прогнозом эксперта Anthropic Эвана Хьюбингера о возможном уничтожении человечества искусственным интеллектом в ближайшие десять лет, сообщает « Ридус ».

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