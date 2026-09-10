Разработчик ИИ Ашманов усомнился, что нейросети смогут уничтожить человечество за 10 лет

Генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов не согласился с прогнозом эксперта Anthropic Эвана Хьюбингера о возможном уничтожении человечества искусственным интеллектом в ближайшие десять лет, сообщает « Ридус ».