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Татар-информ

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Brent 100, Трамп увяз в Иране, «Алтын минбар» и ВРП Татарстана: акценты недели

Brent 100, Трамп увяз в Иране, «Алтын минбар» и ВРП Татарстана: акценты недели

Brent дороже 100 долларов, Дональду Трампу не хватает ресурсов на Тегеран и Киев, кинофестиваль «Алтын минбар» выходит на мировую орбиту, представили экономический прогноз Татарстана.

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