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Ноа Лайлс – первый с 2015 года легкоатлет, взявший три золота на одном ЧМ. Последний раз это удавалось Усэйну Болту

Накануне Лайлс в составе сборной США выиграл эстафету 4 по 100 м на чемпионате мира в Будапеште. Ранее он также одержал две победы в личных дисциплинах – в беге на 100 и 200 м.

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