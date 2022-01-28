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Пушков отметил серьезность США по второстепенным вопросам

Пушков отметил серьезность США по второстепенным вопросам

Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности показал приверженность Запада прежним стратегиям военного расширения и готовность вести разговоры на второстепенные темы, заявил российский сенатор Алексей Пушков 27 января в Telegram-канале.

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