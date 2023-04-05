Возвращение уличной температуры воздуха в норму пообещал Санкт-Петербургу синоптик Леус

В течение дня может потеплеть до +6 градусов. По области воздух прогреется чуть сильнее. Облачную с прояснениями погоду без существенных осадков пообещал петербуржцам 5 апреля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
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