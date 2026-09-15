Путин уже не поможет. Америка на грани взрыва: масла дают не более двух упаковок в руки. Трамп "проклял" вслух Зеленского

Средняя цена дизеля в США впервые в истории превысила шесть долларов за галлон. На этом фоне президент США заявил, что украинские удары по русским нефтеперерабатывающим заводам создают нехватку дизельного топлива на мировом рынке.
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- За что раскритико...
Теперь и у них почти всё так как у нас в России. Только мы закалённые. привыкли, что цены ежедневно растут. А для американцев это смертельно. Это у нас при социализме цены не росли. Хлеб 20 коп. Говядина 2,40. Мёд 3 руб\кг. Колбаса Краковская 2,20. Водка 3,62. И нам это очень надоело. Мы захотели жить как в Америке, но ума не хватает. Теперь мы в лидерах по скорости подорожания всего и везде. Путин наш национальный герой...
И опять рыжий пахан обосрался!😱