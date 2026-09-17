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Царьград

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Пьяная девушка избила мужчину ногами на площади в Анапе

Пьяная девушка избила мужчину ногами на площади в Анапе

Полиция Анапы организовала проверку после появления в интернете видеозаписи, запечатлевшей потасовку на Театральной площади рядом с кинотеатром «Родина».

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