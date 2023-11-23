Это лакомство в СССР уплетали за обе щеки. А сейчас им можно отравиться

В СССР у детей не было таких десертов, которые сейчас можно обнаружить на полках в супермаркете. В то время все ели натуральные сладости, такие как мед, сушеные фрукты, домашняя выпечка и, конечно, варенье.
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