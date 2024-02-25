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  • Виктор Неизвестно
    Как и нашЛукашенко подумыв...
  • Caltar
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Лукашенко подумывает о новом сроке

Лукашенко подумывает о новом сроке

Лукашенко ранее несколько раз обещал, что в 2025 году передаст власть преемнику.Но решил передумать и намекнул что еще раз пойдет на выборы в 2025 году.

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Комментарии
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Александр Григоров
Правильно сделает...Теперь дело за тихановской))))))))))
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13 час.
Liudmila Kosteley
А зачем ему УХОДИТЬ? Как ПРЕЗИДЕНТ он может с &quot;любым ПОСПОРИТЬ&quot;. С мозгами ВСЁ ВЫШЕ НОРМЫ. Народ ему ДОВЕРЯЕТ. Страна процветает.Я 25 лет езжу через БЕЛАРУСЬ и не по наслышке ЗНАЮ.ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ.
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9 час.
Виктор Неизвестно
Как и наш
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7 час.

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