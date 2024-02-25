Лукашенко подумывает о новом сроке

Liudmila Kosteley

А зачем ему УХОДИТЬ? Как ПРЕЗИДЕНТ он может с "любым ПОСПОРИТЬ". С мозгами ВСЁ ВЫШЕ НОРМЫ. Народ ему ДОВЕРЯЕТ. Страна процветает.Я 25 лет езжу через БЕЛАРУСЬ и не по наслышке ЗНАЮ.ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ.