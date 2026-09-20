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Царьград

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5 важных дел и 3 строгих запрета на Рождество Пресвятой Богородицы. Как провести день 21 сентября

5 важных дел и 3 строгих запрета на Рождество Пресвятой Богородицы. Как провести день 21 сентября

21 сентября православные христиане отметят Рождество Пресвятой Богородицы.Один из важнейших праздников для православных христиан - Рождество Пресвятой Богородицы верующие будут отмечать 21 сентября, в понедельник.

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