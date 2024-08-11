АЛЕКСЕЙ ЧАДАЕВ. ПРО КУРСКИЙ КРИЗИС БЕЗ ЭМОЦИЙ

Galina Bobryasheva

Такой вопрос должны наверху задавать! Сначала они много лет не видели триллионного воровства и откровенно плевали на обороноспособность страны, потом они уничтожали самое боевое подразделение "Вагнер", потом начали гонять боевых генералов Суровикина и Попова, потом они не видели скопления вражеской силы и техники на границе Курской области, потом они не слышали, что наступление можно ожидать на Курскую область и потом Герасимов докладывает Путину о вторжении и сам доклад вызывает большие вопросы даже у самого простого человека. Что это? Непрофессиональная работа или что-то гораздо страшнее? Или они уже привыкли, что ребята-бойцы ценой своей жизни вытянут их из любой ситуации? И последнее, два дня нам упорно рассказывают, что виноваты блогеры и военкоры. Все! Виновных нашли. Можно дальше в том же духе продолжать..........?