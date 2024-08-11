Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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АЛЕКСЕЙ ЧАДАЕВ. ПРО КУРСКИЙ КРИЗИС БЕЗ ЭМОЦИЙ

АЛЕКСЕЙ ЧАДАЕВ. ПРО КУРСКИЙ КРИЗИС БЕЗ ЭМОЦИЙ

Волна ахтунга по Курской области чуть поутихла, и можно поговорить спокойно. В предыдущие дни старался не участвовать в кошачьем концерте, но много фиксировал в стол.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Разведки опростоволосилась или предательство в Генштабе?
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8 час.
людмила бер
Набежали.... аналитики...
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6 час.
Galina Bobryasheva
Такой вопрос должны наверху задавать! Сначала они много лет не видели триллионного воровства и откровенно плевали на обороноспособность страны, потом они уничтожали самое боевое подразделение &quot;Вагнер&quot;, потом начали гонять боевых генералов Суровикина и Попова,  потом они не видели скопления вражеской силы и техники на границе Курской области, потом они не слышали, что наступление можно ожидать на Курскую область и потом Герасимов докладывает Путину  о вторжении и сам доклад вызывает большие вопросы даже у самого простого человека. Что это? Непрофессиональная работа или что-то гораздо страшнее? Или они уже привыкли, что ребята-бойцы ценой своей жизни вытянут их из любой ситуации? И последнее, два дня нам упорно рассказывают, что виноваты блогеры и военкоры. Все! Виновных нашли. Можно дальше в том же духе продолжать..........?
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4 час.

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