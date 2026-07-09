Rosneft responded to the governor for the video

The governor of the Lipetsk region, Igor Artamonov, appealed to the leadership of Russian oil giants to increase fuel supplies to gas stations and provide truthful information about future supplies so that people do not spend the night at the gas station in vain.
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