Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о языке общения на переговорах

Global Look Press/Maksim Konstantinov Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила во лжи замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы о языке, на котором представители Киева разговаривали на переговорах в Турции.
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