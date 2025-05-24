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Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о языке общения на переговорах

Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о языке общения на переговорах

Global Look Press/Maksim Konstantinov Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила во лжи замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы о языке, на котором представители Киева разговаривали на переговорах в Турции.

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