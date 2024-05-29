Клиническое исследование препарата “Трабедерсен” будут проводить в девяти клинических центрах

Международные многоцентровые клинические испытания американского препарата для терапии рака поджелудочной железы "Трабедерсен" в комбинации с режимом mFOLFIRINOX одобрены Министерством здравоохранения РФ.
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