Названы главные причины отставки министра обороны Украины

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова связана прежде всего с подготовкой к президентским выборам и устранением потенциального конкурента действующего лидера страны Владимира Зеленского, а не с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским, считает политолог Иван Мезюхо.