МО: поражены цех сборки БПЛА в Сумской области и пункты дислокации ВСУ в Одессе

Вооружённые силы России поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Конотоп Сумской области, а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Лють» и «Цунами» в районе Одессы.
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