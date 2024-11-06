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Закон, порядок, государство

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Ученики подшефного класса имени Героя России лейтенанта полиции Заура Джибилова посетили Главное управление МВД России по СКФО

Ученики подшефного класса имени Героя России лейтенанта полиции Заура Джибилова посетили Главное управление МВД России по СКФО

По сложившейся доброй традиции ученики подшефного полицейского класса при поддержке первого заместителя председателя правительства РСО – Алания Мурата Агузарова, вместе с мамой Героя России Заура Джибилова Залиной Березовой посетили Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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