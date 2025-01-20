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Школьник попал в больницу после наезда трамвая на толпу в Челябинске

Школьник попал в больницу после наезда трамвая на толпу в Челябинске

Серьезная авария произошла 20 января на северо-западе Челябинска. Около 13.00 трамвайный вагон выехал на перекрёсток в районе дома №305е, когда зелёный свет горел пешеходам, поэтому дорогу переходила целая толпа.

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