Школьник попал в больницу после наезда трамвая на толпу в Челябинске

Серьезная авария произошла 20 января на северо-западе Челябинска. Около 13.00 трамвайный вагон выехал на перекрёсток в районе дома №305е, когда зелёный свет горел пешеходам, поэтому дорогу переходила целая толпа.
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