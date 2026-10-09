В Белгородской области пострадали три человека при атаках БПЛА

В Белгородской области пострадали три мирных жителя при атаках БПЛА ВСУ, сообщает оперштаб региона.По его данным, в поселке Волоконовка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, пострадал мужчина.
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