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Спорт Уик-Энд

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Семак покорил очередной рекордный рубеж в истории «Зенита» и «Клубе Садырина»

Семак покорил очередной рекордный рубеж в истории «Зенита» и «Клубе Садырина»

«Зенит» поздравил Сергея Семака с 350-м матчем на посту главного тренера сине-бело-голубых, в котором его команда обыграла «Краснодар» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

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