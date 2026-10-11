Семак покорил очередной рекордный рубеж в истории «Зенита» и «Клубе Садырина»

«Зенит» поздравил Сергея Семака с 350-м матчем на посту главного тренера сине-бело-голубых, в котором его команда обыграла «Краснодар» (3:2) в 10-м туре РПЛ.
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