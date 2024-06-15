Нижегородский беспилотник "Курьер-30" готов к серийному производству после испытаний

Тестирование показало, что аппарат может пролететь 400 км без поломок."Курьер-30", созданный в Нижегородской компании "Клеверкоптер", стал первой беспилотной авиационной системой весом от 4 до 30 кг, которая была включена во реестр отечественной продукции.