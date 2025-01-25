Потенциал для трансформаций: 7 самых важных дат для мира в 2025 году по мнению астрологов Алёна Юрьева2025 год станет уникальным периодом, который несёт в себе огромный потенциал для трансформаций как на личном, так и на мировом уровне.
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