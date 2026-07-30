Отправляемся в неспешную ретропрогулку по дворцам и музеям полуострова. Для наших подписчиков − третья серия проекта «Отдыхай в Крыму» тест тест.
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Отправляемся в неспешную ретропрогулку по дворцам и музеям полуострова. Для наших подписчиков − третья серия проекта «Отдыхай в Крыму» тест тест.