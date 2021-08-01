Книга Урантии. Документ 148 Подготовка евангелистов в Вифсаиде. Часть 4, глава 7

7. Сухорукий 148:7.1 (1664.5) В предпоследнюю субботу, перед тем как апостолы и новый корпус евангелистов отправились во второе проповедническое путешествие по Галилее, Иисус выступил в синагоге Капернаума с проповедью «Радости праведной жизни».