Глава Сейма Литвы «с битвой в сердце» приехала в Киев агитировать за войну

Украина должна продолжать войну против России в надежде добиться от неё контрибуции. Об этом в ходе своего выступления в украинском парламенте заявила глава Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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