Лавров: оценки по поводу размещения систем ПРО США в Европе оправдываются

Размещение американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Европе, это попытка создать преимущества в противостоянии с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, 15 ноября, комментируя журналистам открытие базы ПРО США в Польше.
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