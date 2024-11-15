Лавров: оценки по поводу размещения систем ПРО США в Европе оправдываются

Размещение американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Европе, это попытка создать преимущества в противостоянии с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, 15 ноября, комментируя журналистам открытие базы ПРО США в Польше.