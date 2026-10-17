Захария, побив рекорд Скарамуччи, занимал пост пресс-секретаря Белого дома всего пять дней. В это время администрация Трампа столкнулась с увольнениями Кимберли Гилфойл и Паоло Замполли, а также расследованием вокруг окружения Сьюзи Уайлз.