Захария, побив рекорд Скарамуччи, занимал пост пресс-секретаря Белого дома всего пять дней. В это время администрация Трампа столкнулась с увольнениями Кимберли Гилфойл и Паоло Замполли, а также расследованием вокруг окружения Сьюзи Уайлз.
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