Банкиры разные бывают: барон Штиглиц и его инвестиции в будущее

Материал опубликован в сентябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Имя этого человека сохранилось в памяти русских людей прежде всего благодаря названной в его честь Государственной художественно-промышленной академии в Санкт-Петербурге.
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