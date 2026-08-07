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«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени

« Ювентус » представил третий комплект формы от Adidas на сезон-2026/27 «Комплект вдохновлен названием клуба – «Ювентус», от латинского «молодость».

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