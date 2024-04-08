Церковный праздник День памяти Матроны Солунской отмечают в России 9 апреля в 2024 году Анна ЧернышоваВо вторник, 9 апреля 2024 года, православные Российской Федерации отмечают торжественные события в честь не только Вербного воскресенья, но и посвященные памяти Матроны Солунской.