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Церковный праздник День памяти Матроны Солунской отмечают в России 9 апреля в 2024 году

Церковный праздник День памяти Матроны Солунской отмечают в России 9 апреля в 2024 году

Церковный праздник День памяти Матроны Солунской отмечают в России 9 апреля в 2024 году Анна ЧернышоваВо вторник, 9 апреля 2024 года, православные Российской Федерации отмечают торжественные события в честь не только Вербного воскресенья, но и посвященные памяти Матроны Солунской.

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